Il sito web dell'edizione in lingua inglese del quotidiano on line Times of Israel è stato hackerato. Questa domenica, per alcuni minuti, la home page mostrava un messaggio pro-Palestina:

"Pensi davvero di essere al sicuro in Palestina? O pensi che possano proteggerti? Siamo ovunque, ma non ci puoi vedere! C'è altro di cui parlare.. #FreePalestine"

concludeva il messaggio.

Sotto il messaggio è stato scritto con caratteri diversi, in arabo, "Allahu Akbar".

The Times of Israel è un quotidiano online multilingue co-fondato nel 2012 dal giornalista israeliano David Horovitz e dall'investitore miliardario ebreo americano Seth Klarman. Con sede a Gerusalemme, Times of Israel è una delle fonti indicate dall'AIPAC, dove i membri del Congresso USA finanziati dalla lobby ebraica possono informarsi per supportare la propaganda sionista.