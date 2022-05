Si fa un gran parlare di obiettivo riduzione emissioni di CO2, ma poi si leggono notizie che fanno cadere le braccia.

Secondo il quotidiano The Guardian, gli investimenti nel settore fossile non solo non si riducono, ma addirittura sono in rampa di lancio con i quasi 200 progetti nel settore gas e petrolio, ai quali vanno sommati gli oltre 230 relativi al carbone, con conseguenze facilmente immaginabili sulle emissioni di anidride carbonica.

La maggior parte di questi progetti è in Australia, Canada, Stati Uniti, Russia e Medio Oriente.