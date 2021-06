E' un giugno decisamente intenso per Mitch B. Iniziamo dai dj set, che dopo la pandemia e prima di una ripartenza anche del ballo, sono già tanti. Sabato 12 e sabato 19 giugno il dj producer originario di Ravenna è al White Beach Cervia (RA), per un aperitivo e una cena d'eccellenza perfetti per rilassarsi con gli amici. Il 22 giugno investe si sposta all'Eden Club di Roma per la sua prima data nella capitale, insieme al Conte Max. Dal 26 giugno, invece ogni sabato sera è resident al Byblos di Riccione, un locale da sempre di riferimento. "La serata si chiamerà Smaila's", spiega Mitch B. "La cena sarà di alto livello sia come proposta culinaria, che come dinner show, con spettacoli e performance artistiche davvero interessanti. Lo staff punta in alto, come del resto la storia del Byblos merita".

A giorni esce poi il suo nuovo singolo "Come On And Do It", un disco decisamente importante che viene pubblicato dalla label francese Jango e che Mitch B. ha prodotto con Kortezman, Damon Grey e Madsax. "L'idea del disco nasce da me e Sandro Murru (Kortezman, NDR)", spiega Mitch B. "Poi al disco ha lavorato anche Damon Grey, il boss di Jango Records, che ha arricchito l'arrangiamento e ci ha consigliato di sostituire la nostra linea di sax interpretata da un synth da un sax vero e proprio, quello di Maxsax". Il basso in levare e la voce di sono quelli di un vecchio disco Althea Mc Queen, per cui questa canzone sembra essere adatta sia alla radio sia a situazioni serali e notturne nei locali. "Come On And Do It" è in pre order su Beatport dall'11 giugno / uscita esclusiva per 2 settimane dal 18 giugno su Spotify e Beatport.

Sarebbe già abbastanza, ma ci sono anche i dj set online ed in FM per Mitch B. Ogni primo weekend del mese, eccolo su mese, Clubbers / House Club Set, sul circuito FM e su https://mixcloud.com/houseclubse. House Club Set propone in in esclusiva italiana la musica dei dj più importanti del panorama nazionale e internazionale. Ogni venerdì infine Mitch B. è in onda con un dj set su Punto Radio di Bologna (FM 105,00 in zona Bologna / puntoradiofm.it) alle 23, mentre ogni sabato è su Iknos Radio Sardegna (iknosparty.com)

