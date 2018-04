Pantaloni uomo: tutti i modelli di tendenza

Quali sono i pantaloni più in voga nella nuova stagione 2018? Al Pitti Uomo sono emerse le ultime tendenze che sembrano preferire in modo particolare il tessuto in flanella.

Come per altri capi, anche in questo caso il punto in comune tra tutti i modelli resta la comodità e la linea morbida come quella proposta da Pence 1979.

PT Pantaloni Torino, invece, ha deciso di restare sulla linea della classicità presentando modelli della vestibilità più tradizionale.

Venendo incontro alle esigenze di tutti, invece, P Paoloni ha sfoggiato ben tre modelli, dal regular allo slim passando alla vestibilità total relax offerta dai baggy.