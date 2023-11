Il primo gol in Serie A di Dragusin ha permesso al Genoa di battere a Marassi l'Hellas Verona per 1-0. La partita si è animata poco prima dell'intervallo. Al 43', Ekuban ha colpito il palo a seguito di un'azione sviluppatasi da calcio d'angolo, con Magnani che è intervenuto per salvare sulla linea il successivo tiro di De Winter. Un minuto dopo, Dragusin segna con un tiro al volo da centro area, su cui Montipò non può nulla.

In vantaggio di un gol, nel secondo tempo i rossoblù sono tornati in campo più sicuri dei propri mezzi, sfiorando il raddoppio almeno in un paio di occasioni. Al 73', il Verona potrebbe comunque pareggiare, ma il palo respinge il tiro di Terracciano.

Per il Verona è la quinta sconfitta consecutiva che costringe i gialloblù al terzultimo posto con 8 punti, mentre il Genoa risale in classifica raggiungendo il Sassuolo a 12 punti.



Nell'altro incontro del venerdì, al Mapei Stadium, la sfida tra Sassuolo e Salernitana è finita in parità con il risultato di 2 - 2. La squadra di Inzaghi, finora l'unica a non aver mai vinto in questa stagione, ha iniziato forte e nel primo tempo era avanti di due reti, grazie al primo gol in A di Ikwuemesi al 5' su un lancio di Mazzocchi e al raddoppio di Dia al 17'.

Ochoa ha difeso bene la sua porta su una conclusione di Castillejo, ma prima dell'intervallo viene superato da un gol propiziato da Thorstvedt con un tocco sotto porta, mentre il palo lo salva da una conclusione di Pinamonti.

All'inizio del secondo tempo, è ancora il norvegese Thorstvedt a segnare il gol del pareggio, senza dimenticare i numerosi miracoli compiuti da Ochoa nel finale di gara su Laurientè, Volpato e Berardi, mentre un altro legno ha fermato Mulattieri.

Con questo pareggio, la Salernitana si porta a 5 punti, rimanendo però all'ultimo posto in classifica.