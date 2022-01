Il 2022 è iniziato benissimo a livello musicale per Sandro Murru Kortezman. Pubblicata da Wonder Records, "Power", il nuovo singolo che Murru ha prodotto con Mitch B. ha già superato i 50.000 ascolti su Spotify in diverse importanti playlist. Spotify è la bibbia della musica nel mondo quando si parla soprattutto di ascoltatori e non solo di dj...

D'altra parte, non c'erano dubbi sulle capacità compositive e di produzione musicale di Sandro Murru Kortezman. E' un artista che fa ballare ed emozionare il mondo fin dagli anni '90. E "Power" è una traccia piano house piena di ritmo ed energia, necessari anche in un momento così difficile per chi avrebbe bisogno di entrambi (ritmo ed energia).

"Credo di aver prodotto e suonato qualcosa come 250 tracce", dice sorridendo. Negli anni '90 Sandro Murru portava avanti il progetto Blackwood, poi sono arrivate le hit con Chase, tra cui "Obsession" e "Stay with You". Successivamente, dal 2000 in poi, ecco la collaborazione con Stefano Noferini in tanti progetti tra cui The Rumbar... Tra un disco e l'altro, tante serate e tanta radio. Il suo nuovo singolo è in realtà un riedizione di un suo vecchio successo, uno dei quei pezzi che mettono sempre e subito allegria… E' un momento di ripartenza dedicato a melodie e divertimento. Per questo propongo tutto quello coinvolge, anche senza ballare e scatenarsi. Il motto "canta che ti passa" funziona ancora. E in questo periodo i sorrisi sono davvero importanti. Trasmettere sicurezza ed energia da parte di noi artisti per una pronta ripartenza dopo lo stop è fondamentale (…).