Le scelte del Genoa di Preziosi sono spesso state abbastanza sorprendenti, soprattutto nella scelta dei giocatori... ma non si può certo negare che non ci abbia mai azzeccato.

Così, martedì, dopo aver annunciato di aver sollevato dall'incarico Aurelio Andreazzoli, in un secondo comunicato il Genoa ha confermato le indiscrezioni che anticipavano Thiago Motta come nuovo allenatore dei rossoblù, la cui presentazione alla stampa è prevista nel corso di questo pomeriggio.

La carriera calcistica di Thiago Motta non lascia spazio a dubbi. Con il Barcellona ha vinto Champions League, Liga (2 volte) e Supercoppa Spagnola. Poi Atletico Madrid e Genoa, con cui riesce a conquistare il 5° posto in campionato. Quindi il passaggio all'Inter con cui conquista scudetto, Champions League, Mondiale per Club e per 2 volte la Coppa Italia. Infine, il passaggio al Paris Saint Germain dove vince cinque Ligue 1, quattro Coppe nazionali, cinque Coppe di Lega e quattro Supercoppe di Francia. Con la nazionale italiana colleziona 30 presenze, una rete e il titolo di vice-campione all'Europeo 2014.

Se come tecnico riuscirà ad ottenere anche un decimo di quanto ha fatto da calciatore, la sua carriera non potrà non essere eccezionale. Adesso però dovrà rimettere in cammino una squadra che ha segnato 9 reti e ne ha subite 20 in sole 8 giornate di campionato, dopo aver allenato soltanto l'Under 19 del PSG e senza ancora essere riconosciuto ufficialmente allenatore, almeno in Italia, dove sta prendendo parte al corso di Coverciano, e per tale motivo in panchina sarà affiancato da Franco Colomba.

Non resta che attendere il prossimo turno di campionato, con il Genoa impegnato a Marassi con il Brescia, per vedere come andrà il suo esordio. Quello di Ranieri alla guida dell'altra genoana è stato positivo.

Con Andreazzoli sono adesso tre gli allenatori sostituiti in Serie A dall'inizio del campionato.