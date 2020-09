A Grosseto il 10 settembre, per la prima volta per il Festival Cassero in Danza, arriva una delle compagnie di danza italiane più attive in Estremo Oriente, già all'interno di #WeAreItaly promosso dal Ministero degli Affari Esteri e con date a Budapest, Helsinki, Hong Kong, Singapore, Jakarta, Kuala Lumpur.

Dopo il successo del tour estivo, E.sperimenti Dance Company arriva sul palco di Grosseto con lo spettacolo 50 min 50 mq per un ultimo appuntamento prima dell’autunno.

50 mq: la dimensione di un palco, ma anche la dimensione dei monolocali dove tanti di noi hanno trascorso settimane di quarantena. È così che l'esperienza della clausura si fa spettacolo di danza con ironia, danzando - anche - sulle strofe di Alessandro Mannarino "esci, vai fuori, vivi".

Compagnia professionistica italiana dal respiro internazionale, diretta da Patrizia Salvatori, E.sperimenti Dance Company in quarantena non ha mai sospeso le prove, sfruttando le piattaforme digitali. I suoi danzatori hanno continuato ogni giorno a lavorare e a mettersi in gioco creando ognuno nei propri 50 mq la sua partitura, ognuno nella propria casa, uniti solo dal supporto video digitale.

È nato così 50 min 50 mq: uno spettacolo positivo ed emozionale, in cui l’artista che è dentro ciascuno di noi, stretto in 50 mq, travalica le pareti, corre da stanza a stanza e disegna un invisibile filo immaginario che continua ad unire tanti corpi, menti, linguaggi ed emozioni in cui l’Arte non ha barriere, né costrizioni, né confini ed è capace di aprire tutte le porte, diventando ponte per arrivare finalmente live, in scena. Ambientando il tutto, tra gioco e ironia, in un supermercato, i danzatori durante il lockdown hanno ridisegnato on line il proprio essere performer per farne oggi una creazione live: riemerge così l’incontenibile ironia, leggerezza, teatralità caratteristica di E.sperimenti Dance Company pur nelle limitazioni che la normativa vigente impone.

Con il sostegno di MIBAC, Regione Marche, il Patrocinio di Comune di Corinaldo (An), Socio CMS, Socio Federculture.

10 settembre, Ore 21.15 - Spazio Area Spettacoli Bastione Fortezza Festival Cassero in Danza a Grosseto. Ingresso, via Aurelio Saffi, 58100 Grosseto GR

Nel rispetto delle disposizioni anti Covid è obbligatorio indossare la mascherina.

I posti a sedere saranno distanziati.

Ingresso: intero 10 euro

ridotto 5 euro (over 65, studenti, partecipanti laboratori)