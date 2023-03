Maestro Riverso a Sanremo con le Sue creazioni Il 70 % degli Italiani ha guardato Sanremo 2023 e tutti hanno goduto di uno spettacolo incredibile, orgoglio musicale e culturale internazionale.

Ma Sanremo non è solo il palco dell’Ariston ma tante realtà di intrattenimento che si sviluppano durante il festival. Noi siamo stati al salotto delle celebrità dove la musica ha sposato l’arte. Tanti artisti, show girl, attori e artigiani che hanno reso il salotto magico con le proprie opere.

Tra questi non è passato inosservato il maestro Riverso che ha fatto indossare i gioielli a tante bellezze Vip, artigiano calabrese da anni con la sua linea argento è al primo posto in tutte le gioiellerie italiane vi lasciamo il link per visitare le sue creazioni: instagram.com/maestroriverso?igshid=YmMyMTA2M2Y=