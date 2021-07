A maggio di quest'anno un Club internazionale con chat, chiamate e moltissime attività di gruppo (discussioni su argomenti quali piatti tradizionali e non, femminismo, musica, film e libri, standard di bellezza, collaborazioni con altri club e con Erasmus+ e tanto altro) è stato creato da alcuni ragazzi europei e si è poi ingrandito fino a raggiungere, ad oggi, più di 100 membri provenienti da tutti i cinque continenti del mondo: Africa, America, Australia, Asia ed Europa.

Il numero di partecipanti è in continuo aumento, soprattutto grazie al duro lavoro di tutte le ragazze ed i ragazzi volontari che continuano a promuovere il progetto per mezzo di idee, giornali, amici e social media: Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube, Weibo (utile per i membri cinesi), Tiktok e studentsoftheworld.

Per poter entrare gratuitamente a far parte del Club bisogna solo rientrare nella fascia di età dei 12-20 anni e compilare il documento di iscrizione a cui si può accedere per mezzo del seguente link:

form.jotform.com/211451458006347





Per ulteriori informazioni:

www.instagram.com/p/CQaxx8ZD9oX