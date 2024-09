Il Museo del Fungo dedicato a Pier Luigi Ferrari per il 30° anniversario dell'IGP

La magia del bosco si rinnova a Borgotaro e apre le porte all’evento più atteso dell’anno: la 49esima Fiera del Fungo Porcino IGP. Quest'anno, la manifestazione si svolgerà nei weekend del 14-15 e 21-22 settembre 2024, richiamando appassionati, buongustai e curiosi da ogni angolo d’Italia e non solo.

La Fiera, conosciuta e amata per l’autenticità e la qualità dei suoi prodotti, celebra il fungo porcino IGP di Borgotaro, considerato uno dei migliori al mondo per il suo inconfondibile aroma e sapore. Durante i due fine settimana, il borgo si trasformerà in un vivace centro di eventi, mercatini, show cooking, degustazioni e intrattenimenti per grandi e piccoli.

Una serata gourmet per celebrare la tradizione e l’eccellenza locale

La Fiera del Fungo di Borgotaro è pronta a sollevare il sipario su un altro affascinante capitolo culinario: la Cena Inaugurale Bontà e Gusto, evento, che darà il via all’apertura ufficiale della Fiera. La Cena di apertura si terrà il 13 settembre, dalle ore 20:00 presso il ristorante “Il Moretto Casa Tua”, in viale Vittorio Bottego 11, con un menu degustazione che esalterà il re indiscusso della tavola autunnale: il fungo porcino. I piatti, accompagnati da selezionati vini locali, promettono di offrire un viaggio gastronomico attraverso i sapori e i profumi del territorio, in un’ambiente intimo e conviviale.

L’atmosfera sarà intrisa di eccitazione e anticipazione, poiché gli ospiti avranno l’opportunità di deliziarsi con un menu straordinario, creato per celebrare le delizie locali e le eccellenze culinarie. Si inizierà con una selezione di antipasti irresistibili: Prosciutto di Parma DOP, Coppa di Parma IGP e Salame di Felino IGP, accompagnati da un crostino che esalta il profilo del fungo di Borgotaro IGP. La degustazione sarà completata da Parmigiano Reggiano DOP e Torte Tipiche Valtaresi, di patate bianche con porro, erbe tipiche di Borgotaro, riso e zucchine tipica di Bedonia.

Il Museo del Fungo intitolato a Pier Luigi Ferrari nel 30° Anniversario dell'IGP

Prima della cena, in occasione del 30° anniversario del riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Fungo Porcino di Borgotaro”, si terrà la cerimonia di intitolazione del Museo del Fungo a Pier Luigi Ferrari, scomparso nel 2016, Sindaco di Borgotaro dal 1989 al 2001 e Vicepresidente della Provincia di Parma dal 2004 al 2014. Durante il suo lungo impegno, Ferrari ha lavorato intensamente per ottenere il questo prestigioso conferimento, assegnato prima dal Ministero dell'Agricoltura e successivamente dalla Comunità Economica Europea (CEE).

La 49esima Fiera del Fungo Porcino di Borgotaro si preannuncia come un’esperienza imperdibile, capace di unire tradizione e innovazione, gusto e cultura, nel cuore dell’Appennino Parmense. Impossibile mancare a questo appuntamento unico, dove la natura e la cucina si fondono in un omaggio alle eccellenze del territorio.

Per maggiori info: www.sagradelfungodiborgotaro.it