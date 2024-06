Cavaliere del Lavoro, donna tra le 100 più influenti del Paese secondo “Forbes”, leader di alcune delle più importanti realtà del Paese: Giuseppina Di Foggia ha maturato un percorso professionale di alto profilo, culminato con la nomina come AD e DG di Terna, gestore della rete elettrica italiana.



Il percorso di Giuseppina Di Foggia: dagli studi alla nomina come AD e DG di Terna

Giuseppina Di Foggia ha manifestato durante il suo percorso formativo un profondo interesse verso le scienze, la tecnologia e l’innovazione, che l’ha portata a intraprendere gli studi in Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma, dove si è laureata, superando in seguito l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione. Successivamente, ha arricchito la propria formazione con un Master in Professional Program Management presso lo Stevens Institute of Technology del New Jersey e corsi di specializzazione presso la SDA Bocconi di Milano e la Luiss Business School di Roma. Operando nel settore delle telecomunicazioni, Giuseppina Di Foggia ha lavorato allo sviluppo della rete mobile di terza generazione in progetti sostenuti dall’Unione Europea, per poi assumere una serie di cariche di sempre maggiore responsabilità presso società quali Lucent Technologies Bell Labs Innovations, Alcatel-Lucent. È nel 2020 che la sua carriera segna un cambio di passo: viene infatti nominata AD di Nokia, una delle più influenti società del settore. Successivamente, passa al comparto energetico assumendo la carica di AD e DG di Terna, principale gestore della rete elettrica italiana.



Giuseppina Di Foggia: premi e riconoscimenti

Giuseppina Di Foggia ha ricevuto importanti riconoscimenti nel corso della sua carriera. Nel 2021 è stata nominata Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana per il suo impegno nell’ambito “Tecnologie, informazione e comunicazione”. Nello stesso anno, “Forbes Italia” l'ha inclusa tra le 100 donne più influenti per leadership e creatività, premiandola anche come miglior AD dell’anno nella categoria TLC. Tale riconoscimento è stato ulteriormente consolidato nel 2022 con il Premio Margutta per la sezione imprenditoria, onorificenza di prestigio che celebra le personalità che maggiormente si sono distinte per merito, talento e creatività. Giuseppina Di Foggia, parallelamente al suo ruolo in Terna, è anche attivamente coinvolta nelle attività di numerosi consorzi e società. È membro del Consiglio Direttivo di Assolombarda e dell’Advisory Board del B7 Italy 2024, e fa parte del Consiglio di Amministrazione della Luiss Business School e dell’Advisory Board di Sole24Ore Formazione. In passato, ha ricoperto importanti incarichi nel CdA di GPI S.p.A., nell'Executive MBA della LUMSA e nell’Advisory Board di Confindustria per gli investitori esteri.