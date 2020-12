Nuova operazione anti pirateria da parte della GdF che ha smantellato l'ennesima rete che tramite un sistema di IPTV illegali era in grado di servire oltre 50mila utenti.

Questo il comunicato con cui l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha ringraziato la GdF per il lavoro svolto:

"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo in sinergia con la Procura della Repubblica nel campo del contrasto alla pirateria audiovisiva. Oggi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e della Squadra Reati Informatici della Procura di Milano, che ringrazio nuovamente per il lavoro svolto, hanno messo a segno un'operazione di grandissima importanza. A seguito dell'attività di monitoraggio antipiracy e di analisi del fenomeno lesivo svolta dalla Lega Serie A, attraverso la collaborazione del partner tecnico DcP, è stato possibile individuare i soggetti italiani a capo di un'organizzazione malavitosa che gestiva con ogni mezzo un sistema di IPTV illegali in grado di servire oltre 50 mila utenti. È un passo in avanti ulteriore della nostra battaglia quotidiana perché grazie al sequestro del database di questi criminali sono individuati i fruitori finali che saranno a loro volta denunciati e perseguiti con sanzioni da 2.500 fino a 25 mila euro".