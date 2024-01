Non è nuovo ad un certo tipo di dichiarazioni il cantautore romano Simone Barotti. Lo abbiamo visto spesso interrogarsi ed interrogare il proprio pubblico social per quanto riguarda la recente attitudine di alcuni artisti nel posare senza veli o esibirsi in abiti succinti. Simone ha scritto post su Arisa circa alcune foto di nudo che aveva pubblicato ed ha espressamente dichiarato il suo essere contro l'esibizionismo estetico in più di qualche intervista.

Accade poi che il 15 gennaio ai microfoni di Universal Web Radio la speaker Alessandra Sassa durante una lunga intervista a Barotti, intavoli l'argomento citando lo scambio tra Elodie e Gino Paoli dove quest'ultimo appunto avrebbe fatto allusioni non proprio lusinghiere sulla svestitissima interprete di "Bagno a mezzanotte".

La Sassa si complimenta con Barotti per l'eleganza dimostrata nei suoi primi dieci anni di carriera anche per quanto riguarda la scelta delle foto delle cover dei suoi dischi. "E' una mia piccolissima battaglia questa, ho sempre cercato di mettere in primo piano la musica ... si sa che se metti una foto in costume in spiaggia prendi 10 mila like..." risponde Simone.

La Sassa lo appoggia del tutto fin quando ovviamente la conversazione termina con il comune accordo che ognuno della propria immagine possa fare quello che vuole.

Di fatto sono state moltissime le frecciatine al vetriolo che i due hanno lanciato all'argomento rendendo più palese possibile quanto sia ancora vivido il pregiudizio su chi decide di esprimere la propria arte anche attraverso la fisicità.