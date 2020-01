Creato nell'arco di quasi vent'anni dalla geniale artista Niki de Saint Phalle, il Giardino dei Tarocchi, che si trova vicino a Capalbio nei pressi della Pescia Fiorentina, rimane ancora oggi un'opera unica al mondo, capace di trasportare il visitatore in una dimensione magica, sospesa tra realtà e sogno.



Pensato come un viaggio spirituale ed esoterico, il Giardino offre a chi lo visita un momento di pausa e riflessione, un'esperienza quasi mistica in grado di riconnettere l'individuo con se stesso e con la natura che lo circonda. Assolutamente da visitare!