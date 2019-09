Il GAL Madonie porterà le aziende del proprio territorio al salone dell’enogastronomia di Catania. L’ente metterà a disposizione dei produttori uno spazio espositivo durante tutto l’evento

Uno stand del GAL Madonie sarà presente al primo Salone dell’Enogastronomia siciliana che si terrà dal 7 al 9 dicembre al centro fieristico le Ciminiere di Catania.

La manifestazione che prende il nome di “MEDITERRARIA - I percorsi del gusto” sarà un full immersion di tre giorni nel mondo del gusto e del turismo enogastronomico con al centro la Sicilia e la dieta mediterranea. Una occasione di incontro per far convivere passione, competizione, business e creare momenti di confronto tra le diverse tradizioni culinarie regionali dei paesi del Mediterraneo.

“Mediterraria” sarà quindi, a partire da quest'anno, l'appuntamento di riferimento per gli amanti del cibo in Sicilia e rappresenterà un catalizzatore per tutte le attività che si legano a questa tematica, attraverso la valorizzazione dei prodotti locali e dei relativi sistemi di produzione.

Il GAL Madonie ha scelto di offrire gratuitamente l’opportunità di partecipare a questa vetrina agli operatori dei comuni che fanno parte di esso ed ha già prenotato uno spazio espositivo che sarà messo a disposizione degli interessati all’interno del Centro Le Ciminiere di Catania dove sarà creato un vero e proprio villaggio composto da un’area ospitalità, da un’area espositiva e da un’area convegnistica.

L’obiettivo dell’evento consiste nel valorizzare le produzioni della Sicilia, l'insieme di saperi e sapori che la tradizione enogastronomica può offrire, con particolare attenzione ai prodotti tipici della dieta Mediterranea: alimenti biologici e di qualità (DOP, IGP, AS e vini riconosciuti).

E’ prevista la presenza di Buyer nazionali ed internazionali di piccole e medie catene di distribuzione, di catering, gestori di ristoranti, alberghi, bar, mense, enoteche, del travel catering, dei centri di acquisto e di industrie alimentari. Saranno presenti chef nazionali ed internazionali e la stampa specializzata. Non mancheranno i visitatori che potranno godere dell’evento unico in sicilia.

Gli operatori interessati dovranno manifestare la propria disponibilità entro il 7 ottobre 2019. Per ogni chiarimento consultare l’avviso pubblicato sul sito www.madoniegal.it .