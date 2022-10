Non solo atti di indirizzo per superare le criticità, ma anche dei sopralluoghi mirati con dirigenti e funzionari del settore per una constatazione sul campo della problematica esistente: questa mattina il Sindaco Pippo Midili ha effettuato con il dirigente Fabio Marino ed il funzionario Cotruzzolà dei controlli in città per verificare il rispetto delle norme sul decoro urbano e sul rispetto delle regole nello smaltimento dei rifiuti.

Dal sopralluogo sono emerse criticità in alcune zone del centro e al Borgo con presenza indebita di rifiuti.

Da qui la necessità, richiesta da Midili ai vertici del settore Ambiente, di potenziare i controlli con l’installazione di altre telecamere di sorveglianza. Col supporto dei vigili urbani si è proceduto anche al controllo di sacchi di spazzatura conferiti nei pressi dei cestini portarifiuti.

Altro aspetto affrontato riguarda la sistemazione dei contenitori per i rifiuti dei condomini all’interno degli stessi e non ai margini della strada come accade oggi, con conseguenze negative sia per l’igiene, che per il decoro.

È stato avviato il servizio di mensa scolastica: circa 500 le domande presentate per i vari istituti. Ieri il servizio di refezione ha interessato 429 persone.

La novità è data dal fatto che la somministrazione dei pasti avviene direttamente nei plessi, a differenza degli ultimi due anni, quando per le restrizioni Covid, il piatto da servizi al bambino arrivava già confezionato.

Sul servizio mensa nelle scuole milazzesi opera anche un controllo da parte di una Commissione ad hoc voluta dall’Assessore Francesco Alesci e in fase di istituzione.

“L’obiettivo – ha concluso l’esponente della Giunta Midili – è assicurare dei pasti di qualità nel rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza”.