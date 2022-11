I Probi sono persone sincere, leali, valorose, e dalle molte virtù. Quelle che sulle prime paiono spesso un po’ antipatiche o burbere, ma se hai fortuna d’incontrarle e conoscerle bene si faranno in quattro per aiutarti in qualunque cosa. Devi solo chiedere: non ti faranno mai troppe domande, e subito li vedrai all’opera.

Con i Probi è vera magia.

Sono amici ineguagliabili, impavidi, sempre pronti ad abbracciare la tua causa e difenderti. Di loro scopri che ricambiare non serve, anzi si offenderebbero, perché il loro agire è genuino e disinteressato, e li vedi in prima linea anche a difendere perfetti sconosciuti. Per loro è importante la legittimità della causa, la vita in sé, nient’altro.

Hanno però un paio di grandi “difetti”, o forse più. I Probi sono intransigenti sulle reciprocità: rispetto, riconoscenza, che non è mai obbligo o debito, e cose così. Sono anche molto puntigliosi quando devono raggiungere l’obiettivo della causa. Talmente tenaci e costanti che difficilmente ti giustificheranno se li farai impegnare inutilmente.

Se sei stato fortunato a incontrare un Probo, non convincerlo a sostenerti per poi ripensarci e piantarlo in asso. Un Probo mette anima e corpo nelle cose, e l’aver approfittato della sua disponibilità e del suo tempo per poi cambiare idea probabilmente non ti sarà perdonato. Nella migliore delle ipotesi non avrai più un sostegno prezioso, ma un’attenzione minima e ordinaria. Quella che trovi di solito in giro.

Cerca di non tradirli.

Non il tradimento che immagini, ma quello del momento del bisogno in cui molto raramente potrebbero venirsi a trovare. Quando un Probo ha bisogno una spalla amica, offrirgliela subito; porgi bene la tua mano, ne misureranno il polso per mantenerti ben al di sotto del tuoi limiti. Sono fatti così i Probi: anche se li aiuti loro continuano a difenderti e preservarti.

I Probi sono davvero rari. E purtroppo vengono continuamente traditi.

Loro lo sanno che spesso verranno traditi; lo mettono in conto e valutano se questo prezzo vale la causa. Se è così, ignoreranno anche il tradimento e “archivieranno” le persone che hanno sostenuto. Ma se il prezzo non valeva la causa, allora un Probo non molla più i colpevoli che gli hanno fatto pagare un prezzo ingiusto. Non importa quanto tempo ci vorrà, ma il Probo stanerà i colpevoli e vedrà il prezzo ristorato con gli interessi. Ricorda: i Probi sono estremamente determinati.

Anche per questo si nascondono nella loro corazza e ne senti parlare molto poco, e sempre come qualcosa di favolistico, immaginario, aleatori quanto d’improbabile appartenenza alla razza umana. Ma anche se provano a nascondersi, i Probi sono in realtà facili da individuare: si tradiscono continuamente dal loro irresistibile e alieno modo di essere e di vivere.

Qui ti ho fornito tutti gli indizi per scovarli. L’unica vera difficoltà è la loro rarità.

Buona caccia!

P.S. - Se scopri un Probo, prova anche a diventare come lei o lui. Sono anche ottimi istruttori di probità e ti mostreranno come abitare il loro mondo straordinario.







