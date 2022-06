E’ tutto pronto per il lancio della nuova collezione primavera-estate 2023 di abiti sartoriali Capritaly, che verrà presentata ufficialmente a luglio. Una nuova linea fresca, totalmente made in Italy, con cinque fantasie capresi con grafiche originali ed esclusive, che comprenderà pure costumi, cappelli, borse e tutti gli accessori. Proprio per questo, a partire dal prossimo 10 giugno, verrà lanciato uno spot per presentare l’ultima collezione del brand ideato da Sarah Anna Buonocore.

Un promo dove lei stessa si è cimentata nel rifacimento del celebre brano ‘O Sole Mio, dandogli una chiave post-moderna, sulla scia dei classici tormentoni estivi, grazie al ritmo del mambo. Molto presto arriverà infatti anche una coreografia, eseguita da due ballerini, per rendere la canzone virale su Tik Tok e gli altri social. Un modo senz’altro originale per promuovere Capritaly.

Entrando più nello specifico, lo spot – che arriverà in Giappone per via di una collaborazione avviata con alcuni clienti esteri – è stato girato tra Sorrento e Capri ed ha visto alla regia Pako Esposito, regista e dj-producer. Oltre ad alcuni ragazzi e ragazze, nelle immagini appariranno anche Pina Macchiarulo, la disegnatrice gli abiti che avrà indosso uno degli outfit completi, e Sarah Anna Buonocore che, su invito del regista, ha deciso di scendere in campo mettendo al centro la sua passione per il canto per promuovere al meglio il brand.

Un vero e proprio videoclip che ha visto la partecipazione della Make-up Artist Aurora Guida e degli Hair Stylist Virginia Lisi e Maria Giannullo. Protagonisti dello spot i modelli Gennaro Cassini, Letizia Martone, Vittoria Anselmo, Giovanna La Mura e Gabriele Lanzieri.