I performer di Circo Nero Italia, coordinati da Duccio Cantini, in questa calda estate 2022 sono decisamente scatenati. Danno energia in decine di locali, spazi ed eventi in tutta Italia... e non solo. Infatti sono attivi da tempo in mezzo mondo, sanno creare meraviglia con performance che lasciano a bocca aperta.

I performer di Circo Nero Italia sono professionisti dello show che strappano ore al sonno, al lavoro, agli affetti per rendere perfetto un numero, per realizzare un nuovo costume, per mettere a punto un nuovo effetto speciale da utilizzare. Ci mettono, di notte, durante gli show e pure di giorno, mentre si preparano, sacrificio e passione. Lo scopo è riuscire a trasmettere un'emozione, l'illusione dell'immaginazione che diventa realtà.

Ecco alcuni dei loro prossimi party: sabato 9 luglio i performer di Circo Nero Italia fanno scatenare tre location: sono prima di tutto al Vesper Beach in Costa Smeralda, sulla spiaggia di Capriccioli, con il party Woodoo. In console come regular guest ci sono i Supernova. L'evento inizia già alle 17:30. Sono poi al Noah di Pozzuoli (Napoli), con il nuovo party Circo Nero Jungle, che prende vita per l'evento Boteh; sono infine a Forte dei Marmi, con l'evento Circo Nero Classic.

Domenica 10 invece Circo Nero Italia sbarca nel Monferrato, al Quarti Festival, a Quarti di Ponte Stura (Alessandria) in collaborazione con Big Mama. Lo show, che prende vita dalle 19, ha girato in largo e in lungo l'Europa e proietta chi lo vive in un mondo fantastico animato da personaggi bizzarri ed atmosfere magiche.

"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."



