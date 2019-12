"Porti aperti, tasse e manette, tradimento sul Mes, follie europee contro le nostre eccellenze alimentari, liti continue: BASTA. La via maestra per uscire dal caos in cui questo ridicolo governo di minoranza ha buttato il Paese sono le elezioni. Punto. Cominciamo da Emilia-Romagna e Calabria il 26 gennaio".

Quanto sopra riportato è il riassunto, fatto da Salvini, di quello che ieri sera ha detto da Vespa.

Ma il segretario leghista si è dimenticato di riferire l'affermazione più importante che ha caratterizzato il suo appuntamento propagandistico dal noto "intrattenitore" di Rai 1, per l'appunto quel tal Vespa che in questo periodo dell'anno contraccambia le comparsate a supporto del suo "solito" nuovo libro da parte del politico alla moda con della pubblicità in tv, invitandolo a farsi propaganda nella sua trasmissione... tutto, ovviamente, a spese di chi paga il canone. Un vero servizio pubblico!

Ritornando sul tema... qual è stata l'affermazione più importante fatta da Salvini da Vespa? Questa:

"C’è stato un messaggio di ieri della Madonna di Medjugorje che invitava a riconoscere le persone dallo sguardo. A giudicare i fatti non solo da quello che si dice, ma da come... (guardando la telecamera e riproducendo il gesto tipico di chi ti guarda negli occhi). Lo sguardo di Conte quando parlava del Mes mi sembrava quello di una persona che ha paura, che non ha la coscienza pulita e che scappa".

Ovviamente, per chi ci crede, questo è il "messaggio della Madonna" del 2 dicembre, ripreso da Radio Maria, la radio ufficiale della Madonna di Medjugorje:

"Cari figli, mentre guardo voi che amate mio Figlio, la delizia colma il mio Cuore. Vi benedico con la benedizione materna.Con la materna benedizione benedico anche i vostri pastori: voi che dite le parole di mio Figlio, benedite con le sue mani e lo amate tanto da essere disposti a fare con gioia ogni sacrificio per lui. Voi seguite lui, che è stato il Primo Pastore, il Primo Missionario.Figli miei, apostoli del mio amore, vivere e lavorare per gli altri, per tutti coloro che amate per mezzo di mio Figlio, è la gioia e la consolazione della vita terrena. Se attraverso la preghiera, l’amore ed il sacrificio il Regno di Dio è nei vostri cuori, allora per voi la vita è lieta e serena.Tra coloro che amano mio Figlio e si amano reciprocamente per mezzo di lui, le parole non sono necessarie. E’ sufficiente uno sguardo per udire le parole non pronunciate e i sentimenti non espressi. Laddove regna l’amore, il tempo non si conta più.Noi siamo con voi! Mio Figlio vi conosce e vi ama. L’amore è ciò che vi conduce a me e, mediante quest’amore, io verrò a voi e vi parlerò delle opere della salvezza. Desidero che tutti i miei figli abbiano fede e sentano il mio amore materno che li guida a Gesù.Perciò voi, figli miei, ovunque andiate rischiarate con l’amore e con la fede, come apostoli dell’amore. Vi ringrazio".

La Madonna avrebbe detto quello che Salvini ha riferito da Vespa? Ovviamento no... come dimostra il testo precedente.

E proprio per tale motivo la vignetta riportata ad inizio dell'articolo - che fa da copertina al numero di dicembre 2019 del Vernacoliere, mensile satirico livornese - finisce per essere addirittura un editoriale... della Madonna!