In occasione del Festival del Cinema Italiano, in programma a Milazzo dal 7 al 10 giugno, per consentire il regolare svolgimento dei vari eventi inseriti nel programma e che interesseranno piazza Duomo, via Crispi e il teatro Trifiletti, il Comandante della Polizia locale Giacomo Villari ha firmato un’ordinanza modificante temporaneamente la segnaletica stradale sulle vie Lungomare Garibaldi, Nino Ryolo, Matteo Nardi e Francesco Crispi dal 7 al 10 giugno.

Ecco il dettaglio: giorno 7 giugno dalle ore 16:00 fino al termine della manifestazione istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla via C. Borgia, lato sinistro secondo il senso di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 128, e nel tratto antistante il Teatro Trifiletti, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione; giorno 8 e 9 giugno dalle ore 20:00 fino al termine della manifestazione istituzione del divieto di transito veicolare sulla via N. Ryolo e M. Nardi, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione; istituzione del divieto di transito veicolare sulla via C. Borgia all’intersezione con la via R. D’Amico con obbligo di svolta a destra verso la stessa via R. D’Amico, fatta eccezione dei veicoli di soccorso, di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione; istituzione del divieto di transito veicolare sulla via C. Colombo all’intersezione con la via C. Borgia con obbligo di svolta a destra verso la stessa via C. Borgia, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione; istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Lungomare Garibaldi all’intersezione con la via C. Colombo con obbligo di svolta a destra verso la stessa via C. Colombo, fatta eccezione dei veicoli di soccorso, di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione; dalle ore 18:00 fino al termine della manifestazione, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via C. Borgia nel tratto compreso tra la via M. Nardi e R. D’Amico e solo sul lato sinistro nel tratto compreso tra la via N. Ryolo e Vico I del Pittore, fatta eccezione per i veicoli autorizzati a seguito della manifestazione e dei veicoli di soccorso.

Giorno 10 giugno dalle ore 17:00 fino al termine della manifestazione istituzione del divieto di transito veicolare sulla via F. Crispi, all’intersezione con la via Cassisi, con obbligo di svolta a sinistra verso la stessa via Cassisi, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione; istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, sulla via F. Crispi e Piazza della Repubblica fino all’intersezione con la via G. Medici; dalle ore 19:00 fino al termine della manifestazione l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla via C. Borgia, lato sinistro secondo il senso di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 128, e nel tratto antistante il Teatro Trifiletti, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione.