Il suo nome è Fausto, nella vita reale e per copione.

E’ uno dei volti storici della soap, da tanti anni il cameriere di caffè Vulcano, teatro delle vicende della serie partenopea: Fausto Acernese è l’interprete di Fausto, che il pubblico di Rai 3 conosce bene.

Il ragazzo interagisce spesso con tutti i protagonisti della longeva soap opera ma poco si sa su di lui.

Acernese è laureato in cinema, e interpreta Fausto dal 2014. Ha 34 anni ed è sposato. Insieme alla moglie, Fausto Acernese gestisce una SPA con centro sportivo annesso, ed è papà della piccola Maila.

L’attore è un patito dello sport: pratica palestra, step, nuoto, spinning.

Ed ha anche una seconda laurea : in scienze della nutrizione.