Nei giorni precedenti alla chiusura per lavori, alla fine d'agosto, era assurto agli onori delle cronache cittadine per la mega svendita con cui aveva svuotato gli scaffali, scontando del 50% tutta la merce. Ora dopo due settimane di ristrutturazione il Conad City di via Facciolati si mostra al pubblico nella sua nuova veste.

Le porte si apriranno venerdì 16 settembre alle 9.

Mezz'ora prima si terrà il taglio del nastro, alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive e Commercio del Comune, Antonio Bressa, e dell’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta. A benedire i presenti sarà don Gianluca Santini, sacerdote della parrocchia di San Cristo Re. Ci saranno anche i soci che gestiscono il negozio, Denis e Mattia Barichello, padre e figlio.

Il primo è anche consigliere di amministrazione di Commercianti Indipendenti Associati (CIA-Conad), la cooperativa di negozianti del gruppo Conad di cui fa parte il supermercato, un colosso con 277 punti vendita, 2 miliardi e mezzo di vendite e 11mila dipendenti. A Padova è nota per il sostegno alla Clinica Oncoematologica Pediatrica e al Cus.

I dipendenti sono una trentina. All’interno produzioni locali e molti servizi: macelleria, pescheria, panetteria e gastronomia pronta per la pausa pranzo e la cena.

L’ampio orario di apertura può farlo entrare nelle abitudini di un'ampia fascia di clientela: dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21,30 e la domenica dalle 8 alle 21.