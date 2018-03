Conferenza - Incontro formativo: Genitori digitali e web reputation

Genitori, figli e internet: La grande maggioranza dei genitori si chiede cosa fanno i propri figli davanti al computer o con il proprio smartphone, ma sottovalutano spesso i rischi connessi con un uso non consapevole ed informato degli strumenti tecnologici. Il tema è stato affrontato con un taglio multidisciplinare dalle relatrici: • Dottoressa SIMONA PETROZZI, esperta di Comunicazione Digitale e Web Reputation Specialist. Titolare di Siro Consulting • Avvocato CATERINA FLICK, esperta di diritto e criminalità informatica, Coordinatore della commissione Web e Media della FIFCJ - IFWLC (Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques), già legale del Telefono Azzurro per Internet e Minori. • Dott.ssa ELISA MARCHESELLI, psicologa, psicoterapeuta esperta di Cybercrime e dipendenze da Internet.

Il tema nasce per rispondere all’esigenza di genitori ed educatori di comprendere i rischi e le opportunità del web attraverso un percorso formativo sulla tutela della reputazione ed il contrasto al cyberbullismo.

Si è tenuto lo scorso 24 marzo presso l’Auditorium Villa Lazzaroni di Roma la Conferenza – Incontro formativo organizzato da ACEM - Associazione Culturale e Ricreativa Dirigenza Energia e Multiservizi (www.associazione-acem.it) in collaborazione con SIRO CONSULTING (www.siroconsulting.com), società di consulenza leader della comunicazione d'impresa e servizi digitali.

Altri articoli di possibile interesse:

Istat ci riassume il rapporto nel 2017 di cittadini ed imprese con Internet 21/12/2017 10:48 - Come si confrontano in Italia cittadini ed imprese con l' Information and Communication Technology ce lo fa sapere l'Istat nel rapporto pubblicato questo giovedì . Le cosiddette tecnologie ITC si… (Mario Falorni)

Che genere di tecnologie? L'indagine Save the Children sulle differenze di genere nei comportamenti e nelle abilità digitali 02/02/2018 16:35 - Si celebra il 6 febbraio il Safer Internet Day (SID), l'evento annuale organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea per promuovere un uso più sicuro e responsabile… (Matteo Pani)

Cos’è il Web Maketing ? 25/02/2018 17:01 - Web marketing è in Italia il termine maggiormente utilizzato per fare riferimento al marketing in internet. Indipendentemente dalla dimensione, settore o mercato di appartenenza, sempre più aziende e… (Roberto Correa)