Vitaliano Gallo il 10 Agosto a Molini di Triora dirigerà la banda P. Anfossi (Notte di San Lorenzo)

Il M° Vitaliano Gallo il 10 Agosto 21,00 dirigerà la banda Cittadina Pasquale Anfossi a Molini di Triora nella Notte di San Lorenzo

Programma:

K. J. Alford: Colonel Bogey

D. Shostakovitch: The Second Waltz

A. Mizzi: The King

G. Bizet: Carmen

P. Mascagni: Cavalleria Rusticana Intermezzo

L. Bernstein: West Side Story

M. Dalprà: El Cocorito Paso Doble

G. Gershwin: Summertime

E. John: The Lions King

J. Fucik: Florentiner Marsch

Ingresso libero

Note di sala: Molini di Triora

Le prime notizie storiche sul villaggio di Molini risalgono al periodo intorno al Mille, quando nell'alta valle Argentina fu testimoniata la presenza dei monaci benedettini che avviarono un primo sviluppo della rurale e contadina comunità e con la costruzione dei primi mulini per la lavorazione del grano.

In epoca medievale rientrò tra i possedimenti dei conti di Ventimiglia, che assoggettarono questa porzione della valle nel territorio di Triora.

Dalla seconda metà del XIII secolo entrò a far parte dei domini della Repubblica di Genova, che sottopose la valle nell'istituita podesteria triorese.

In questo secolo divenne un'importante centro locale grazie alla costruzione dei ventitré mulini lungo i torrenti Argentina e Capriolo, alimentando di molto gli interessi della podesteria e della stessa repubblica genovese.