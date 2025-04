Il duo sardo MoonFoongo, composto da Frank Moresco (basso, tastiere e voce) e Dedalo (voce e chitarra), torna con Living Together, il loro quarto singolo: un brano raffinato e ipnotico che racconta con delicatezza le sfumature della convivenza emotiva e relazionale.

Attivi dal 2023, i MoonFoongo sono nati dall’incontro artistico tra due musicisti dalle esperienze complementari: Frank, reduce da oltre 14 anni di carriera nel Regno Unito, dove ha collaborato con artisti di fama internazionale e si è esibito in contesti prestigiosi come il Ronnie Scott’s Jazz Club di Londra e il Canadian Music Week di Toronto; Dedalo, alias Lorenzo Edoardo Pisu, già noto nella scena musicale sarda per il suo disco solista I’m Fine (finalista al premio “Mario Cervo”) e come frontman della band alternative-metal LoudStation.

Nel loro nuovo brano, il mare diventa metafora dell’altro e delle profondità interiori che attraggono e al tempo stesso spaventano. Living Together esplora il paradosso dell’intimità con una scrittura che si fa quasi tattile: “non so trovare un suono / un gesto o una parola / che ti dica chi sei” non è solo una confessione di difficoltà comunicativa, ma anche un atto di amore autentico, che rinuncia al controllo per abbracciare la scoperta.

Le immagini marine (“hai un mare scuro e lento che si muove dentro”) accompagnano una produzione dal sound elegante e contemporaneo, che fonde elementi soul, alt-pop ed R&B. Il basso profondo e le tastiere eteree di Frank dialogano con la voce calda e la chitarra sensibile di Dedalo, in un equilibrio sonoro che restituisce la complessità dell'incontro umano.

Dal 2023 resident band del festival letterario StreetBooks e dal 2024 collaboratori dell’agenzia Video Vison per la creazione di contenuti musicali originali, i MoonFoongo si confermano come una delle proposte più interessanti del panorama indipendente italiano, capaci di unire raffinatezza musicale e profondità emotiva.

Living Together è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

MoonFoongo è un duo R&B/alt-pop nato a Cagliari nel 2023, composto da Frank Moresco (basso, tastiere, voce) e Dedalo (voce, chitarra). Con un sound elegante e contemporaneo, il progetto dà voce alle inquietudini e alle ambizioni della generazione millennial.

Resident band del festival Streetbooks e collaboratori di Video Vison per la musica in pubblicità, hanno recentemente registrato una live session per Il Salotto dell’Artista a Bologna. MoonFoongo unisce l’esperienza internazionale di Frank con la sensibilità cantautorale di Dedalo, per un mix autentico e raffinato.

