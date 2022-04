Elon Musk è diventato uno dei principali azionisti di Twitter, di cui ha da poco acquistato il 9,2% delle quote azionarie. Una notizia che ha fatto fare un balzo alle azioni della società di Jack Dorsey (fondatore) e Parag Agrawal (attuale amministratore delegato) del 25% nel trading pre-mercato.

Le azioni acquistate da Musk, lo scorso 14 marzo, sono 73.486.938, secondo la Securities and Exchange Commission, per un valore complessivo che, in base al prezzo di chiusura di venerdì scorso, corrispondeva a 2,89 miliardi di dollari.

Musk, abituale frequentatore di Twitter dove ha un seguito di oltre 80 milioni di utenti, una decina di giorni fa aveva pubblicato un post dove chiedeva ai suoi follower se ritenessero che Twitter stesse realmente rispettando la libertà di parola e se non fosse invece necessaria una nuova piattaforma social media per aderire a tale principio.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37