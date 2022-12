La sala operativa della Protezione civile della Toscana ha emesso una allerta con criticità codice GIALLO per rischio idraulico (Arno) in corso fino alle ore 12.00 di sabato 17 dicembre; per pioggia (in corso) fino alle ore 23.59 di venerdì 16; per temporali forti (in corso) fino alle ore 15, sempre di venerdì.

Nel pomeriggio di venerdì, così il sindaco Dario Nardella si è espresso sulla situazione dell'Arno:

"Piena ampiamente nei margini di controllo. Al momento è stata superata la prima soglia di livello di criticità di 3 metri con un'altezza del fiume di 3,60 metri circa, il che non comporta nessun tipo di rischio per la popolazione. Ricordo che la seconda soglia di guardia si trova sui 5,50 metri.Lavoriamo a stretto contatto con la sala operativa della Protezione Civile del Comune per monitorare continuamente la situazione.Si raccomanda comunque la massima attenzione per le prossime ore".