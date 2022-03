Per giovedì, è stato confermato l'incontro in Turchia tra il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ed il suo omologo ucraino. E chissà che la visita di due giorni del presidente israeliano Isaac Herzog ad Erdogan (che inizierà questo mercoledì) non abbia a che vedere con un possibile piano di pace per l'Ucraina. Erdogan oggi ha detto che spera che l'incontro tra i due ministri degli Esteri ad Antalya "apra le porte a un cessate il fuoco permanente".

Oltre alle nuove sanzioni di Stati Uniti e Regno Unito, la Russia deve registrare l'addio dal Paese anche degli ultimi marchi che finora non lo avevano annunciato, tra cui Starbucks, Coca-Cola, Pepsi...

Ieri, la Polonia aveva dato il suo assenso ad inviare tutti i suoi caccia Mig-29 in Ucraina... consegnandoli però agli Stati Uniti, nella base militare di Ramstein. La Polonia si era poi detta disponibile ad accettare in cambio dagli Usa degli aerei sostitutivi. Del piano polacco, però, gli Stati Uniti non sapevano nulla e al momento, pertanto, non se ne farà nulla. Zelensky non ha gradito ed ha invitato le due parti a prendere una decisione su come far avere quegli aerei all'Ucraina.

E a proposito di Stati Uniti, ieri in un'audizione al Congresso, la direttrice della National Intelligence Avril Haines ha dichiarato che Putin si sentirebbe frustrato dal fatto che l'Occidente non ceda al suo ricatto militare con la conseguenza che la guerra in corso potrà terminare solo se per lui possa essere considerata una vittoria: «Pensiamo sia improbabile che Putin sia frenato dagli ostacoli incontrati finora e possa invece intensificare, raddoppiare, gli sforzi per ottenere il disarmo ucraino, la neutralità e impedire un'ulteriore integrazione con Usa e Nato, ameno che non vi riesca per via diplomatica».

Sempre riguardo gli Stati Uniti, mentre l'amministrazione Biden avrebbe fatto passi avanti nel riallacciare rapporti con il Venezujela di Maduro in modo da poter riutilizzare il petrolio venezuelano in sostituzione di quello russo, non sembra invece aver avuto finora successo nel convincere i sauditi e gli staterelli al seguito ad aumentare la propria produzione per contenere i prezzi del greggio. Pesano le questioni Khashoggi e Yemen.

Oggi il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver ottenuto documenti segreti che "dimostrano" che Kiev stava pianificando un attacco ai separatisti del Donbass. La Reuters, che ha diffuso la notizia, ha detto di non essere in grado di verificare in modo indipendente i documenti - scritti in ucraino - che sembrano indicare i preparativi di combattimento per unità militari tattiche.

Ma la notizia più importante della giornata l'ha data il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk che ha comunicato che è stato concordato un cessate il fuoco di 12 ore (dalle 09:00 alle 21:00 ora locale) in sei delle aree più colpite dai combattimenti per consentire la fuga dei civili. Dobbiamo ancora vedere se qualcuno è riuscito a partire come previsto.

I corridoi umanitari aperti per l'evacuazione vanno da

Mariupol a Zaporizhzhia,

Enerhodar a Zaporizhzhia,

Sumy a Poltava,

Izyum a Lozova,

Volnovakha a Pokrovsk,

Vorzel, Borodyanka, Bucha, Irpin e Hostomel (località nei pressi di Kiev) alla capitale.



Come riporta Kiev indipendent, la centrale di Chernobyl è senza energia in seguito all'attacco russo. Secondo Energoatom, la società ucraina che gestisce le centrali nucleari nel Paese, la centrale di Chornobyl ha bisogno di elettricità per raffreddare il combustibile esaurito. Se si dovesse surriscaldare, le radiazioni potrebbero iniziare ad essere rilasciate nell'ambiente. Finora, non è stato possibile ripristinare l'erogazione di corrente a causa dei combattimenti in corso.