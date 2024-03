Il Gruppo Genitori CON-TE-SIAMO è un collettivo di circa 30 mamme e papà di ragazzi e ragazze transgender, che ogni 3 settimane si incontra per condividere esperienze, consigli, preoccupazioni e speranze associate al percorso di affermazione di genere intrapreso dai propri figli, accompagnati da una psicoterapeuta dell’Associazione CON-TE-STARE – Sportello Attivo Transgender di Padova, Centro ONIG.

Da questi incontri è nata l’idea di realizzare un libro che raccoglie le storie dei genitori in prima persona, prima e dopo il coming out dei loro figli e delle loro figlie, che farà entrare il lettore nel cuore di queste famiglie. L’obiettivo del progetto è quello di mostrare come le vite dei ragazzi transgender siano semplicemente “vite”, a volte con percorsi difficili, con gioie e difficoltà, con salite e discese. Il libro diventerà una piccola guida per genitori, sul percorso di affermazione di genere.

Per realizzare questo importante progetto è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per raggiungere più donatori possibili e sensibilizzare su un tema così delicato, sostenere i costi di stampa e promozione del libro.

L’Associazione si ispira agli obiettivi e principi dell’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere, in termini di sviluppo e collaborazione, tra realtà interessate all’approfondimento e divulgazione a livello scientifico e sociale delle tematiche riguardanti il transgenderismo e transessualismo, promuovendo e sostenendo le iniziative e attività in rete.



Per maggiori informazioni:

www.produzionidalbasso.com/project/noi-genitori-di-ragazzi-transgender-un-libro-con-le-nostre-storie-2/