Inserimento Runts Terzo Settore APS REGIONE CAMPANIA ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE NOI PER NAPOLI.

L 'ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE NOI PER NAPOLI, fondata dalla Dott.ssa Emilia Gallo nel 23/11/1991,ripristinata nel dicembre del 2013, Atto num.16127/3 Registrato presso Agenzia delle Entrate Napoli,dal soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli, COMUNICA CHE con DECRETO REGIONALE CAMPANO N° 856 del 07/09/2022 è stata inserita nel RUNTS “REGISTRO NAZIONALE TERZO SETTORE” – OdV -“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ( APS). Dopo anni di sacrifici e soddisfazioni riceviamo con ORGOGLIO questo ambito riconoscimento, come riportato nel Decreto della Regione Campania:

"Giunta Regionale della Campania Decreto Dipartimento: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N° Del Dipart. 856 07/09/2022 50 Direzione G. 5 Oggetto: Unità O.D. 1 ISCRIZIONE CUMULATIVA ENTI NELLA SEZIONE APS DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS.117/2017 Dichiarazione di conformità della copia cartacea: Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

DECRETO N° DEL DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. UOD / STAFF 856 07/09/2022 5 1 Oggetto: ISCRIZIONE ... ENTI NELLA SEZIONE APS DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS.117/2017

IL DIRIGENTE VISTO il D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., di seguito “Codice del Terzo settore” o anche semplicemente “Codice”; il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell’art. 53 del Codice del Terzo settore; la D.G.R. n. 228 del 26/05/2021 di costituzione dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora in poi anche: RUNTS) presso la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie 50.05 - UOD 50.05.01 della Regione Campania; la D.G.R. n. 323 del 20/07/2021 di variazione ordinamentale con la quale è stata rimodulata la denominazione della UOD 50.05.01 della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie in “Terzo settore, Ufficio Regionale RUNTS e Servizio Civile”, nonché aggiornata e modificata la declaratoria delle relative competenze; il D.D. n. 1022 del 24/11/2021, in materia di determinazione ed articolazione dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; le domande di iscrizione presentate per la sezione “Associazioni di promozione sociale” di cui all’art. 46, co. 1, lett. b) del Codice del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 47 medesimo Codice, dalle seguenti Associazioni: ...

in data 22/06/2022, prot. n.1343 del 22/06/2022, rep. 35638, dall’Ente NOI PER NAPOLI APS- C.F. 95191180637 con sede legale in VIA NICOLARDI,224 80131 NAPOLI;

VISTI l’art. 47, co. 2 del “Codice del Terzo Settore” e gli artt. 8 e 9 del D.M. n.106/2020; ACCERTATO RITENUTO quindi che, a seguito dell’esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono le condizioni per l’iscrizione delle predette Associazioni nella sezione b) "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS, di cui all’art. 46, co. 1, d.lgs. n.117/2017; pertanto di dover procedere all’iscrizione nella sezione b) "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS, di cui all’art. 46, co. 1, d.lgs. n.117/2017 delle seguenti Associazioni....

NOI PER NAPOLI APS- C.F. 95191180637,

DECRETA per quanto esposto in narrativa che s’intende qui integralmente riportato: 1. di iscrivere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’art. 9 del D.M. n. 106/2020, nella sezione di cui all’art. 46, co. 1, lett. b) "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS, le seguenti Associazioni:....

NOI PER NAPOLI APS- C.F. 95191180637,

di trasmettere il presente provvedimento: a. all'Ufficio competente presso la Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali; b. all'Assessore al Ramo; c. all’ente interessato; d. all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente/Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota prot. reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.

Giunta Regionale della Campania Decreto Dipartimento: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N° Del Dipart. 856 07/09/2022 50 Direzione G.

Giunta Regionale della Campania Decreto Dipartimento: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N° Del Dipart. 856 07/09/2022 50 Direzione G. 5 Oggetto: Unità O.D. 1 ISCRIZIONE ... ENTI NELLA SEZIONE APS DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS.117/2017 Dichiarazione di conformità della copia cartacea: Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania. Estremi elettronici del documento: Documento Primario: 0DD4B20AC68C24CC95B335D95F837C985F9211F"





Noipernapolipress