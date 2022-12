Cristiano Ronaldo, a conti fatti, per la Juventus è stato più un debito che un guadagno. Ha fatto rimanere i bianconeri ai vertici della Serie A, ma i soldi spesi per il suo acquisto erano finalizzati alla vittoria in Champions, un obiettivo che non è stato raggiunto.

Il ritorno al Manchester United è stato ancor più negativo, persino disastroso nella stagione in corso, sia dal punto di vista sportivo che dell'immagine.

Il mondiale in Qatar doveva servire a Ronaldo come trampolino di lancio per ottenere un lauto contratto con una squadra qualificatasi per la fase ad eliminazione diretta per la Champions. Obiettivo fallito anche in questo caso, con il Portogallo che ha dimostrato di poter ampiamente fare a meno di lui.

Così, a CR7 non è rimasto che optare per la strada dell'addio al calcio, scegliendo tra chi fosse stato disposto a pagare di più. Qualche anno fa l'asta avrebbe incluso anche la Cina. Oggi un ingaggio monstre potevano offrirglielo americani o arabi. Sono stati quest'ultimi a spuntarla, con i sauditi dell'Al Nassr che lo hanno "arruolato" con un contratto da 200 milioni di euro a stagione per la durata di due anni e mezzo, fino al 30 giugno del 2025.

Ma al mezzo miliardo di euro che Cristiano Ronaldo riceverà per - diciamo così - giocare a calcio, pare ne debba essere aggiunto un altro mezzo che CR7 riscuoterà come uomo immagine per lanciare la candidatura di Arabia Saudita, Egitto e Grecia ad ospitare il Mondiale del 2030.

Una fine non così gloriosa per uno dei fenomeni sportivi degli ultimi anni, ma, alzi la mano chi non avrebbe accettato un miliardo di euro a fine carriera."Sono entusiasta della nuova esperienza in un campionato diverso e in un Paese diverso. La visione che ha l’Al Nassr è molto stimolante", ha commentato Cristiano Ronaldo.Questo il commento dell'Al Nassr: "Questa è una firma che non solo ispirerà il nostro club ad ottenere nuovi traguartdi, ma ispirerà la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze ad essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto a Cristiano nella sua nuova casa".