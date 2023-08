Protagonista delle libere del venerdì del GP di Olanda di Formula 1, prima gara dopo la pausa estiva, è stato Lando Norris, che ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione, precedendo di pochissimo il favorito e idolo locale Max Verstappen.

1:11.330 il tempo fatto registrare dal pilota della McLaren che ha fatto vedere una buona forma e una buona adattabilità al circuito di Zandvoort. Verstappen, secondo a 23 millesimi di distacco, ha avuto invece qualche problema di bilanciamento sulla sua Red Bull, sostenuto ancor di più dal "delirio" dei tifosi arancioni presenti sugli spalti.

Ottimo terzo tempo per Alex Albon, che ha confermato il buon momento della Williams, seguito da Hamilton su Mercedes, Tsunoda su Alpha Tauri, Gasly su Alpine e Perez con la seconda delle Red Bull a mezzo secondo dal suo compagno di squadra. La Aston Martin ha piazzato Lance Stroll all'ottavo posto e Fernando Alonso al decimo. In mezzo, Valtteri Bottas su Alfa Romeo.

Deludenti le Ferrari. Leclerc e Sainz hanno ottenuto l'11° e il 16° tempo. I due ferraristi hanno iniziato la sessione con gomme medie con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1:13.585 e 1:13.647. Le migliori prestazioni i piloti di Maranello le hanno ottenute con la mescola soft: Leclerc con 1:11.915, Sainz 1:12.093.

La seconda sessione di libere è stata a lungo interrotta da una bandiera rossa a causa dell'incidente tra Oscar Piastri (McLaren) e Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), per un doppio incidente all'uscita di curva 2. Ricciardo è stato portato in ospedale per una possibile frattura al polso destro.

