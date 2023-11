Alicia Keys celebra il 20º anniversario di “The Diary Of Alicia Keys”, il suo pluripremiato album vincitore di un Grammy e primo nelle classifiche mondiali.

Venerdì 1° dicembre, esce, in digitale, la riedizione "The Diary of Alicia Keys 20”, che include 9 bonus track, tra cui l’inedito ripescato dal suo archivio “Golden Child”, disponibile, in digitale, in 360RA e Dolby Atmos.

Inoltre, in occasione dell’uscita dell’album, saranno disponibili, sul canale YouTube dell’artista, 4 nuovi video musicali di "The Diary of Alicia Keys": "Karma", "You Don't Know My Name", "If I Ain't Got You" e la versione dal vivo di "Diary" (con Tony! Toni! Toné! e Jermaine Paul), unitamente al lyrics video di “Golden Child”.

Di seguito, la tracklist di “The Diary Of Alicia Keys 20”:

1. Harlem's Nocturne

2. Karma

3. Heartburn

4. If I Was Your Woman/Walk On By

5. You Don't Know My Name

6. If I Ain't Got You

7. Diary (featuring Tony! Toni! Toné! & Jermaine Paul)

8. Dragon Days

9. Wake Up

10. So Simple (featuring Lellow)

11. When You Really Love Someone

12. Feeling U, Feeling Me (Interlude)

13. Slow Down

14. Samsonite Man

15. Nobody Not Really

16. If I Ain't Got You (Orchestral Version) (featuring Queen Charlotte's Global Orchestra) (from Netflix's "Queen Charlotte")

17. Golden Child

18. You Don't Know My Name/Will You Ever Know It (Reggae Mix)

19. Diary (featuring Tony! Toni! Toné! & Jermaine Paul) (Hani Mixshow)

20. If I Ain't Got You (Spanish Version) (featuring Queen Charlotte's Global Orchestra (from Netflix's "Queen Charlotte")

21. Streets of New York (AOL Broadband Rocks! Live at Webster Hall - December 1, 2003)

22. If I Ain't Got You (AOL Broadband Rocks! Live at Webster Hall - December 1, 2003)

23. Diary (featuring Jermaine Paul) (AOL Broadband Rocks! Live at Webster Hall - December 1, 2003)

24. You Don't Know My Name (AOL Broadband Rocks! Live at Webster Hall - December 1, 2003)

Pubblicato, per la prima volta, il 2 dicembre 2003, su J Records, "The Diary Of Alicia Keys", il secondo album dell'artista, ha debuttato alla #1 nella classifica di Billboard 200, diventando il disco più venduto quell’anno, per un'artista femminile, durante la prima settimana di pubblicazione. Un formidabile successore del suo debutto (“Songs In A Minor” del 2001, certificato multiplatino ed è entrato alla #1 nella classifica di Billboard 200, prima di far guadagnare, ad Alicia, ben 5 Grammy Awards, tra cui il “Best New Artist”), "The Diary Of Alicia Keys" è diventato il suo secondo album consecutivo alla #1, posizionando 3 singoli tra le prime 10 posizioni in classifica – "You Don't Know My Name", "If I Ain't Got You" e "Diary" – e aggiungendo 3 nuovi Grammy Awards alla sua carriera, tra cui “Best R&B Album”, “Best Female R&B Vocal Performance” per "If I Ain't Got You" e “Best R&B Song” per "You Don't Know My Name". L'album ha venduto oltre 5 milioni di copie negli Stati Uniti e più di 8 milioni in tutto il mondo.

Alicia Keys è una cantante, cantautrice e musicista vincitrice di 15 Grammy, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice di best-seller del New York Times, produttrice di film/televisione e Broadway, attrice di successo, imprenditrice e una importante forza nel mondo dell'attivismo. Dall'uscita del suo monumentale album di debutto del 2001, "Songs in A Minor", Alicia Keys ha venduto oltre 65 milioni di copie, ha accumulato oltre 5 miliardi di streaming e ha costruito un repertorio ineguagliabile di grandi successi. Alicia Keys è diventata l'artista R&B femminile con certificazione RIAA al 1° posto del millennio, con oltre 37 milioni di vendite di tracce certificate (US) e 20 milioni di vendite di album (US). Nel 2021, ha pubblicato il suo ottavo album in studio, "Keys (Originals And Unlocked)", un doppio album, seguito da una versione deluxe, nel 2022, e da un tour mondiale sold-out, Alicia + Keys, che ha celebrato gli album "Keys" e "Alicia." Ha, recentemente, completato il suo primo tour in America Latina, riscuotendo grandi successi e ricevendo ottime recensioni. Keys ha pubblicato il suo libro "More Myself: A Journey", tramite Flatiron Books, debuttando e trascorrendo, diverse settimane, nella lista dei bestseller del New York Times. Nel marzo 2022, ha pubblicato il suo primo romanzo grafico intitolato "Girl on Fire", con HarperCollins. Alicia Keys ha pubblicato il suo primo album natalizio, "Santa Baby", a novembre 2022, che include quattro canzoni originali, tra cui il singolo "December Back 2 June". Keys ha, recentemente, concluso uno spettacolo a 360 gradi, il "Keys To The Summer Tour", che ha toccato 22 città in Nord America. "Hell's Kitchen", il musical originale scritto da Alicia Keys, è dal 19 Novembre al The Public Theater di Manhattan. Alicia ha lavorato, con impegno, per 13 anni, alla creazione di questo nuovo musical basato su un libro di Kristoffer Diaz, finalista del Pulitzer Prize.