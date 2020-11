Anche domenica in Bielorussia sono proseguite le dimostrazioni di protesta contro il presidente Alexander Lukashenko e anche domenica la polizia ha arrestato i manifestanti, 345 in varie località del Paese oltre che nella capitale Minsk, come dichiarato in un comunicato dal ministero dell'Interno.

E anche domenica, per disperdere le persone che hanno riempito le strade del centro di Minsk, la polizia ha usato lacrimogeni e granate assordanti per disperdere la folla.

“Shoot! Fucking shoot! What’s the problem? Kill me!” Another harrowing snapshot of life in Minsk today pic.twitter.com/dh81srvXd7 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) November 23, 2020

Le proteste, che vanno avanti dalla metà dello scorso agosto, sono iniziate per denunciare i brogli alle ultime elezioni che hanno permesso al presidente Alexander Lukashenko di continuare a ricoprire il mandato di presidente che detiene da 26 anni.

Lo scorso venerdì si sono svolti alla presenza di moltisisme persone i funerali di Roman Bondarenko, 31 anni, morto il 12 novembre in un ospedale di Minsk in seguito alle conseguenze di un pestaggio da parte delle forze di sicurezza bielorusse.