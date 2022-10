L'invio di armi da parte della NATO in Ucraina e il supporto militare dato finora a Kiev avvicinano pericolosamente l'alleanza atlantica alla linea di confine di uno scontro militare diretto con la Russia.

Questo è quanto ha dichiarato giovedì durante una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.

"I paesi della NATO sembrano gareggiare tra loro nella fornitura di armi e munizioni al regime di Kiev, fornendo intelligence, addestramento militare e impartendo istruzioni su come condurre operazioni di combattimento, avvicinandosi così sempre più a una pericolosa linea di scontro armato diretto con la Russia", ha detto la Zakharova.

Zakharova ha poi sottolineato che il sostegno militare occidentale all'Ucraina, secondo gli ultimi dati, avrebbe già raggiunto i 42,3 miliardi di dollari, di cui 28,3 miliardi forniti solo dagli Stati Uniti.

"Voi [rivolto ai paesi NATO, ndr] non siete solo complici dei crimini commessi dal regime di Kiev - ha poi proseguito la portavoce del ministero degli Esteri -, siete anche coloro che menzionate regolarmente nelle vostre dichiarazioni. Siete sponsor di attività terroristiche che si svolgono sotto l'egida del regime di Kiev con la partecipazione diretta della NATO, sia come alleanza guidata dagli Stati Uniti che come singoli membri".

Nella stessa occasione, Maria Zakharova se l'è presa anche con l'Accademia reale svedese di musica (Kungliga Musikaliska Akademien), fondata nel 1771 con lo scopo di promuovere lo sviluppo artistico, scientifico, educativo e culturale della musica e attualmente incaricata di assegnare il Polar Music Prize, prestigioso premio musicale considerato come il premio Nobel per la musica.

Il motivo? Per aver espulso dai suoi membri, Valerij Gergiev, il direttore d'orchestra russo (tra i più grandi maestri attualmente in circolazione) per la sua riluttanza nel voler prendere posizione contro l'invasione russa dell'Ucraina e per il suo stretto rapporto - ben documentato - con il presidente Vladimir Putin. Per lo stesso motivo a marzo Gergiev era stato estromesso dalla direzione dell'orchestra Filarmonica di Monaco di Baviera. Anche i suoi concerti in giro per l'Europa sono stati progressivamente cancellati.