Giugno 2024 verrà ricordato come uno dei mesi più caldi e tragici nella storia recente della Mecca. Il caldo torrido ha colpito duramente i milioni di musulmani che ogni anno si recano in questo luogo sacro per il pellegrinaggio dell'Hajj, provocando un numero impressionante di vittime e mettendo a dura prova le autorità locali e i servizi di emergenza.

Le temperature in Arabia Saudita hanno raggiunto livelli mai visti prima, con picchi che hanno superato i 50 gradi Celsius. Questo caldo estremo, combinato con l'umidità soffocante e l'affollamento, ha creato una situazione insostenibile per molti pellegrini. I medici locali hanno riportato un aumento significativo di casi di colpo di calore, disidratazione e altre complicazioni legate al caldo.

Il bilancio delle vittime è stato tragico.

Terribile il bilancio dei pellegrinaggi che in questi giorni stanno portando decine di migliaia di musulmani alla Mecca, in Arabia Saudita, città santa dell’islam, in quanto vi è nato il profeta Maometto ed ospita la Kaaba, l'edificio sacro cui si rivolgono tutti i fedeli durante la preghiera. Soprattutto a causa di malori legati al caldo torrido, 900 persone avrebbero perso la vita, ma i numeri sono da verificare. In larga maggioranza, almeno 470 si tratterebbe di egiziani ma sono numerose anche le vittime giordane e indonesiane. Lunedì scorso nella zona della Grande Moschea della Mecca la temperatura aveva raggiunto i 51,8 gradi. Come detto, questo è periodo di pellegrinaggio per i musulmani. Secondo i funzionari sauditi, oltre 1,83 milioni di persone si sono recate alla Mecca nel 2024, (agli oltre 1,6 milioni di pellegrini provenienti da 22 Paesi vanno aggiunti circa 222mila cittadini e residenti sauditi), poco meno degli 1,84 milioni del 2023. Commentando l’accaduto, due diplomatici arabi hanno spiegato che tutti i pellegrini egiziani tranne uno (morto a seguito di una rissa) hanno perso la vita a causa del caldo. Dal canto loro le autorità saudite hanno riferito di aver curato più di 2.000 pellegrini affetti da stress da calore, ma da domenica scorsa non aggiornano il numero dei morti. L’anno scorso le vittime erano state 240, soprattutto indonesiane. Come noto, l'Hajj, il pellegrinaggio alla Mecca è uno dei cinque pilastri dell’islam, e il fedele musulmano deve compierlo almeno una volta nella vita, Gli altri quattro pilastri sono: la testimonianza di fede, la preghiera, l’elemosina legale, il digiuno.