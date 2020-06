Il sistema della bilateralità rappresenta un’esperienza consolidata delle relazioni sindacali in Italia e nella Regione Puglia. La bilateralità si configura peraltro come importante strumento di partecipazione sociale, concorrendo a realizzare quella società democratica, fondata sull'apporto delle formazioni sociali espressione della società civile, riconosciuta dalla Carta costituzionale.

Un ruolo che si configura in un contesto nel quale le trasformazioni dell’economia di mercato (terziarizzazione, globalizzazione, delocalizzazione) e le conseguenze sui sistemi di welfare e sul ruolo del pubblico fanno emergere sempre di più la necessità di ricorrere a nuovi strumenti di protezione sociale. In questo scenario si rende necessario ed opportuno un rinnovato impegno della Confapi Puglia di dare luogo ad una attività di promozione di tutti gli strumenti messi a disposizione dalla contrattazione collettiva e dal sistema di bilateralità presso interlocutori istituzionali, attori dello scenario economico, imprenditori, dipendenti.

A questi temi è dedicato quindi il seminario tenuto nella sede di Confapi Industria Taranto in via D’aquino 28, al quale hanno partecipato il presidente di Confapi Puglia Carlo Martino, il presidente di Confapi Industria Taranto Roberto Palasciano, il presidente dei Consulenti del Lavoro di Taranto Giovanni Prudenzano e i segretari generali pugliesi di Cgil, Cisl e Uil Giuseppe Gesmundo, Daniela Fumarola e Franco Busto. Le conclusioni sono state affidate a Giuseppe Briano vicepresidente di ENFEA Ente Bilaterale Nazionale di Confapi e Cgil Cisl e Uil.

Di quarta rivoluzione industriale, Industry 4.0, invece, si è parlato l’11 giugno. La “rivoluzione” impone un cambiamento nelle organizzazioni aziendali, nei ruoli e nelle competenze professionali del management. È necessaria quindi una nuova formazione, la digitalizzazione dei processi e l’inserimento di nuove figure per permettere la crescita aziendale. CONFAPI Puglia e FEDERMANAGER Puglia nella nuova sede della CONFAPI Taranto, via Tommaso D’Aquino n°28, hanno promosso l’evento “Le tecnologie amiche delle PMI: digitalizzazione e soluzioni concrete per crescere in uno scenario sempre più competitivo”.

Alla presenza dei due rispettivi Vicepresidenti nazionali, Fabrizio CELLINO ed Eros ANDRONACO, dopo i saluti di Roberto PALASCIANO, Presidente di Confapi Industria Taranto, Michele CONTE, Presidente di Federmanager Puglia Delegazione Taranto, Valerio QUARTA, Presidente Federmanager Puglia, Cosimo Damiano LATORRE, Presidente Ordine dei Commercialisti e Revisori di Conto di Taranto, interverranno Federico MIONI, direttore Federmanager ACADEMY, Iolanda SOLIMENE ing. alla Schneider Electric, Maurizio Malagnino MISCIAGNA dott. Commercialista, Federico SACCHI, A.D. CDI Manager.

Le conclusioni a cura di Piero CONVERSANO, vicepresidente Federmanager Puglia, e di Carlo MARTINO, Presidente CONFAPI Puglia, hanno sancito la volontà di fare sinergia tra le rispettive organizzazioni pugliesi, così come lo sono a livello nazionale, per facilitare le PMI nei cambiamenti imposti dai mercati attraverso il supporto di Manager che sappiano anticipare la trasformazione delle proprie competenze in ambiti sempre più innovativi e tecnologici per la digitalizzazione dei sistemi produttivi e di gestione delle imprese.