La primavera elettronica del Bolgia esplode sabato 1 aprile 2023 con l'arrivo in console del top dj producer americano Gordo. E' uno degli artisti più forti dell'odierna scena tech house e per il Bolgia è solo l'ennesimo party che si preannuncia esplosivo per il top club sull'A4.



Diamanté Anthony Blackmon, al mixer Gordo, classe '91, nato a Città del Guatemala, vive negli USA da quando aveva 10 anni. Dopo aver contribuito a definire un movimento musicale globale in ambito EDM come Carnage, Oggi lo facendo con l'alias Gordo. L'amore per la musica arriva già in un'infanzia piena di sfide. Sono i ricordi delle prime lotte che lo hanno spinto a costruire due scuole, una in Nicaragua ed una in Guatemala.



L'approdo alla tech house, col singolo di successo del 2021 "KTM", avviene sulla top label americana Ultra. In "Hombres y Mujerez', uscito ad inizio 2023, c'è addirittura lo zampino di Drake. Ora è tempo dell'ipnotica "R U 4 Real", con Marina Maximilian. Di casa alla Versace Mansion, continua a curare il festival TARAKA, che ha fatto tappa, tra gli altri, a San Francisco, Albuquerque, Baltimora e in Bulgaria. Il suo suono esclusivo e potente ad aprile fa ballare non solo un top club come il Bolgia di Bergamo ma anche lo Zamna di Tulum, l'8, in Messico, per una tappa del citato festival. Con Gordo, in Main Room, a far scatenare il Bolgia l'1 aprile, ci pensano Alex Rubino, MuDdler e Pando.



Della Lab Room del Bolgia prende invece possesso il party Souls, mentre gli italiani Fxck Sofa sono protagonisti della Garden Room del locale, dove si comincia di nuovo a ballare all'aperto. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e chiude alle 6 del mattino.



Il party che vede protagonista l'americano Gordo al Bolgia l'1 aprile 2023 è solo l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si son esibiti top dj della portata di Chris Liebing, Sam Paganini, Dennis Cruz, Miguel Bastida & Paskman, Len Faki, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Sidney Charles, Piero Pirupa, Leon, Raffa FL, Wade & Fer Mesa, Pan-Pot, Franchino, Marco Faraone, Joseph Capriati.

01/04 Gordo @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni

https://www.bolgia.it/gordo/

Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino