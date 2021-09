"So Sexy", il singolo estivo prodotto da Nico Heinz, Max Kuhn e Fabio De Magistris continua a crescere. E' un pezzo decisamente easy perfetto per muoversi a tempo, un brano che ogni giorno sale, e di molto, nei play su Spotify e nelle visualizzazioni sui Social e su YouTube. Perché, diciamocelo, chi non ha bisogno di sentirsi un po' sexy, d'estate e d'inverno? Prodotto da Jaywork Music Group, che da sempre propone musica di questo tipo, che davvero serve alle nostre giornate, la canzone è anche un bel palcoscenico social per tante ragazze e ragazzi che hanno voglia di ballare al suo ritmo. Chi ha voglia di godersi il video lo trova sulla pagina Instagram di Jaywork Music Group.

Pubblicata a fine luglio 2021, su WorkWear Records, so Sexy è stata prodotta da un super trio di produttori veneti, ovvero Nico Heinz, Max Kuhn e Fabio De Magistris, che si è unito per per creare un brano pieno di energia e ritmo. La canzone si chiama "So Sexy" e dal punto di vista di ritmo e melodia ed energia... non dà scampo. Non lasciarsi andare ascoltandolo diventa difficile. Nico Heinz, Max Kuhn & Fabio De Magistris, professionisti della console che ci regalano una ventata di groove e sensazioni decisamente positive per i dancefloor, radio show e dj set. Che dire, riassumendo alla sostanza, di "So Sexy"? Che ha il messaggio giusto e il ritmo perfetto per diventare la colonna sonora giusta per chi ha voglia di momenti spensierati.

Nico Heinz, Max Kuhn e Fabio De Magistris: "So Sexy" su Spotify:

https://open.spotify.com/album/3Nx1eqXCgj637ldePuexOy

Nico Heinz, Max Kuhn e Fabio De Magistris: "So Sexy" su Beatport:

https://www.beatport.com/track/so-sexy/15470945