Lorenzo Casini è stato eletto Presidente della Lega Serie A durante l’Assemblea odierna. Questo l’esito della votazione svoltasi oggi, alla presenza di tutte le 20 Società, nella sede di via Rosellini."Abbiamo raggiunto l’importante obiettivo di eleggere il nuovo Presidente – ha commentato il Vicepresidente Luca Percassi. – Auguro al Prof. Lorenzo Casini di poter svolgere al meglio il suo lavoro, ci aspettano sfide decisive per il nostro calcio nei prossimi mesi".

Così la Lega ha annunciato in una nota il suo nuovo presidente, Casini... ma Lorenzo, non Perferdinando come era stato annunciato da qualcuno alcune settimane fa.

Chi è Lorenzo Casini? Classe 1976, è professore ordinario di diritto amministrativo nella Scuola IMT Alti Studi di Lucca, dove insegna “Global Law” e “Cultural Heritage and Law”, ma soprattutto è capo di Gabinetto dell'attuale ministro della Cultura, il dem Dario Franceschini.

Infine, è da ricordare che dal 2014 al 2019 è stato componente della terza sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Il successore del dimissionario Paolo Dal Pino è stato eletto con il voto di 11 squadre, sostenuto da Napoli, Lazio e Fiorentina, mentre Juventus, Milan e Inter erano contrarie alla nomina.

Per questo il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha salutato la nomina del nuovo presidente con queste parole:

"Lorenzo è una persona che ho conosciuto due anni fa lavorando non solamente su quello che si chiedeva sullo stadio ma anche sul Viola Park. E’ una persona nuova ma di altissimo livello. La responsabilità, non solo sua ma di tutte le società, è quella di riunirsi per avere un futuro importante. Serve riportare unità nel futuro del calcio italiano".

La sponsorizzazione di Lotito non depone a favore, ma il fatto che il nuovo presidente non sia gradito a chi finora ha fatto il bello e il cattivo tempo nel calcio italiano non è una brutta notizia.