Nei primi tre incontri degli ottavi di finale di Coppa Italia sono state Atalanta, Fiorentina e Milan a conquistare il passaggio del turno ai quarti.

L'Atalanta, scesa in campo mercoledì, ha liquidato il Venezia per 2-0, senza grossi problemi, con una rete per tempo.

"Chi ha giocato è stato molto bravo" ha detto il tecnico bergamasco, Gasperini, aggiungendo che "fatto bene in una partita che non era facile. L'abbiamo fatta bene, soffrendo quando c'era da soffrire e creando situazioni. Siamo arrivati ai limiti, speriamo ora di recuperare giocatori, ma quelli che c'erano oggi erano bravi. Venezia è una squadra che sa giocare a calcio, ha delle idee ed è organizzata. Zanetti ha voluto fare degli esperimenti anche per il campionato penso. Vincere la loro resistenza non era facile, sono stati anche insidiosi e veloci in contropiede. Tenevamo molto a superare il turno".

Ieri si sono disputati gli incontri tra Napoli e Fiorentina e tra Milan e Genoa.

Spettacolare e incredibile quello del Maradona, dove i viola in pieno controllo della partita hanno permesso al Napoli, per ben due volte, di recuperare il match, finito 5-2 per la Fiorentina. Questa la cronaca del match.

La viola passa in vantaggio al 41' con Vlahovic messo davanti ad Ospina da un assist di Saponara. 3 minuti dopo Mertens pareggia a seguito di un errore di Dragowski che si ripete poco prima della fine del tempo, e a cui pone rimedio co un fallo da ultimo uomo che gli provoca l'espulsione.

Nella ripresa, nonostante giochi con un uomo in meno, la Fiorentina va di nuovo in vantaggio con Biraghi che riprende una punizione da lui calciata e respinta dalla barriera, trovando l'angolo più lontano sulla destra di Meret, subentrato all'infortunato Ospina.

Il pareggio del Napoli arriva al 95' con Petagna che gira in rete un cross dalla destra di Malcuit, quando i partenopei erano rimasti in nove per le espulsioni nel finale di tempo di Lozano (rosso diretto) e Ruiz (doppia ammonizione). In 10 contro 9 i viola hanno dominato i supplementari andando a segno con Venuti, Piatek e Maleh.

Più complicata la gara del Milan che è poi riuscito a superare il Genoa nei supplementari, vincendo 3-1. Al Meazza è il Genoa a portarsi in vantaggio per primo con Ostigard al 17', con un colpo di testa su calcio d'angolo. I rossoneri trovano io pareggio solo al 74' con Giroud che sempre di testa gira in rete un cross dalla sinistra di Theo Hernandez. Nei supplementari il vantaggio per il Milan arriva al 102' con Leao grazie ad un pallonetto che scavalca Semper e termina in rete. Al minuto 112 è di Saelemaekers la rete del definitivo 3-1.

Nei quarti di finale, la Fiorentina affronterà l'Atalanta, mentre l'avversario del Milan sarà la vincente della sfida tra Lazio e Udinese.







