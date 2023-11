Botta e risposta nel primo tempo, tanti calci nella ripresa: Juve-Inter finisce 1-1. Termina 1-1 il posticipo della tredicesima giornata di Serie A tra Juventus e Inter.

Allo Stadium un ottimo avvio della Juve: Dusan Vlahovic porta in vantaggio la Vecchia Signora, tornando al gol - il quinto in questo campionato - due mesi dopo l'ultima volta. 5 minuti dopo Lautaro Martinez segna in ripartenza il gol del pareggio. Nella ripresa l'acceso derby d'Italia concede poco spettacolo e tante interruzioni di gioco con tante entrate dure. La gara diventa uno stallo alla messicana, nel quale non succede praticamente nulla.

Finisce in parità il posticipo della 13ª giornata di Serie A tra Juventus e Inter: al gol di Vlahovic ha risposto Lautaro Martinez per l'1-1 finale. Un risultato che indubbiamente accontenta i nerazzurri, che mantengono il margine di due punti sui bianconeri che restano al secondo posto. La Juve resta invece a +4 sul terzo posto occupato dal Milan e a +6 sul Napoli.

Di seguito la graduatoria aggiornata:



Serie A



Inter 32 punti

Juventus 30

Milan 26

Napoli 24

Roma 21

Atalanta 20

Fiorentina 20

Bologna 18*

Monza 18

Frosinone 18

Lazio 17

Torino 16*

Sassuolo 15

Lecce 14*

Genoa 14

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 10

Hellas Verona 8*

Salernitana 8



* una partita in meno