Un weekend per celebrare 19 anni di party targati Circus beatclub - Brescia

Venerdì 4 e sabato 5 maggio 2018 al Circus beatclub di Brescia si festeggia un compleanno particolare, unico o quasi nel panorama della nightlife italiana. Circus infatti festeggia ben 19 anni di notti, 19 anni di notti, di party tutti da vivere, tra top dj... e soprattutto tra ragazze e ragazzi che hanno voglia di ballare, guardare e farsi guardare. Non sono molte le realtà italiane a poter vantare tanti successi. Ad esempio, sono pochissimi i club che vantano tre serate di qualità e di successo a settimana: il giovedì hip hop Rehab è una garanzia, i due party del weekend (venerdì e sabato notte) pure, per non parlare dei prefestivi... Il fiore all'occhiello di questo club è poi un pubblico che ogni anno cambia e sa crescere. In una città di provincia, un successo di questo tipo è ancora più difficile, visto che a Brescia raramente arrivano frotte di milanesi... Se talvolta succede, è perché al Circus l'atmosfera è davvero speciale. Tutto lo staff Circus, in questi anni, è riuscito in un'impresa davvero difficile... E il bello è che non ha nessuna intenzione di smettere. Dopo i giusti festeggiamenti del 4 e 5 maggio e qualche altro appuntamento primaverile, inizia la consueta pausa estiva... e subito dopo, a settembre 2018, il top club bresciano tornerà a far ballare la città e non solo. Riassumendo, Happy Birthday Circus beatclub, da 19 anni un riferimento per chi vuol ballare fino all'alba, con stile e con il sorriso.

Circus beatclub

Via Dalmazia 127 Brescia

informazioni 3332105400

facebook.com/circusbeatclubofficial