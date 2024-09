Seduta in leggero rialzo per la maggior parte delle Borse europee, mentre a Piazza Affari, il Ftse Mib termina in flessione dello 0,2% a 33.679 punti. Sul paniere principale di Piazza Affari, denaro in particolare su Ferrari e Stellantis. Le vendite colpiscono soprattutto il comparto bancario, con Unicredit e Banco Bpm in coda.