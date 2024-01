Il Vangelo più antico del mondo è un manoscritto, in greco, risalente a 18 secoli fa. Contiene gran parte del Vangelo di Luca e gran parte di quello di Giovanni. Il manoscritto è conosciuto come Papiro Hanna ed è custodito presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

Il Papiro Hanna, acquistato il 22 novembre 2006 ad opera di Frank J. Hanna III, venne consegnato dalla famiglia Hanna a Benedetto XVI nel gennaio 2007.

Il Papiro Hanna è considerato dalla moderna critica testuale come uno dei documenti principali su cui costruire sul piano filologico critico il testo del Nuovo Testamento. Inoltre, il testo in esso contenuto è molto simile a quello del Codex Vaticanus, risalente al 325 d.C., tanto che un attento studio fatto negli ultimi anni ha permesso di stabilire che almeno due dei tre frammenti potevano essere collocati con sicurezza tra i fogli del papiro vaticano, sia per la disposizione continua delle fibre vegetali sia per le tracce d'inchiostro.

Un documentario sul Papiro Hanna, intitolato Il Vangelo più antico del mondo, è stato prodotto da Officina della Comunicazione e Vatican Media, in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana. Il documentario mostra il percorso del Papiro, dal ritrovamento del reperto fino al suo arrivo in Vaticano nella Biblioteca Apostolica.





(Foto: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA)