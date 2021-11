Venerdì 12 novembre 2021 l'Arena di Domina Coral Bay, l'immenso resort deluxe di Sharm El Sheikh, in un evento culturale fortemente voluto dal Console Onorario a Sharm Fabio Brucini, ospita l'Accademia Teatrale di Roma Sofia Amedolea, una delle scuole di teatro di riferimento nel nostro paese. Lo spettacolo che gli attori dell'Accademia mettono in scena alle 21:45 è "The Last Flowers" del celebre regista napoletano Fabio Omodei.

"The Last Flowers" racconta una terra abitata soltanto da 9 persone, ovvero i protagonisti dello spettacolo. I personaggi cercando di salvare il genere umano. Sofia, in particolare rappresenta l'ultima speranza di salvare il mondo, l'ultima opportunità per il pianeta terra. Durante tutto lo spettacolo Sofia attraversa periodi storici diversi: tutti, purtroppo, hanno in comune la guerra. Ma Sofia significa in qualche modo speranza, così come i fiori del titolo dell'opera.

"The Last Flowers" di Fabio Amodei tra l'altro rappresenta l'Italia al Festival Internazionale di Sharm el Sheikh, un evento importante a livello internazionale, che in quest'edizione (6 - 12 novembre 2021) ha coinvolto 200 attori di 20 paesi diversi del mondo in ben 40 spettacoli.

Se Domina Coral Bay è conosciuto da molti per la possibilità di oziare in un luogo magnifico come Sharm El Sheikh, in realtà propone ai suoi ospiti tante possibilità diverse di occupare il proprio tempo libero.

All'Arena vanno sempre in scena spettacoli di grande qualità e oltre agli sport acquatici (snorkeling ed immersioni su tutti), è possibile praticare tante diverse discipline… e spesso pure gareggiare. Poche ore fa si è concluso un importante evento dedicato all'Orienteering, a fine novembre prenderà vita un torneo Internazionale di golf, mentre dal 23 - 30 gennaio 2022 ancora Orienteering. Le più importanti squadre del mondo di questa disciplina si ritroveranno al Domina per una settimana di training.