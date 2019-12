"Nicoletta Dosio è appena stata arrestata. I carabinieri sono venuti a prelevarla nella sua abitazione poco dopo le 18. Stamattina all'attivista 73enne era stata notificata la revoca delle sospensioni. In questo momento cittadini di Bussoleno scesi in strada alla spicciolata stanno rallentando l'arresto bloccando la strada".

Così i No Tav hanno dato l'annuncio nel tardo pomeriggio di oggi dell'arresto di una loro attivista condannata in via definitiva, insieme ad altri 11 No Tav, a seguito di una mobilitazione in Valsusa del 2011.

Per quella sentenza ritenuta ingiusta e spropositata, Nicoletta nei mesi scorsi aveva rifiutato di chiedere misure alternative alla carcerazione, preferendo così il carcere al fatto di ammettere implicitamente di aver violato la legge per un reato che non ha ritenuto di aver commesso.

L'ordine di carcerazione era stato sospeso, quasi certamente per evitare l'imbarazzo di tradurre in carcere una signora di 73 anni.

Pochissimi giorni fa, Nicoletta Dosio aveva partecipato ad una manifestazione No Tav all'esterno del carcere delle Vallette "per dare un saluto, almeno da lontano, a Giorgio, Mattia, Luca (attivisti No Tav detenuti) e, con loro alla sofferente umanità che quel non-luogo rinchiude".

I cittadini di Bussoleno hanno manifestato il oro sostegno e sono scesi in strada, tanto che, intorno alle 21, la vettura dei carabiunieri che trasportava Nicoletta Dosio era ancora in paese e avanzava a passo d'uomo.