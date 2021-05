Avviati oggi i lavori di messa in sicurezza della banchina di piazza ‘Ngonia del Tono, interessata da un cedimento strutturale dopo eventi meteorici eccezionali registratisi negli ultimi anni. Dopo la consegna delle aree da parte del demanio (in quanto i manufatti ricadono nell’area di competenza dello stesso) la ditta impresa edile “Teatino Gaetano” – aggiudicataria dell’appalto per l’importo di 27.609,34 euro (oltre oneri per sicurezza e Iva) ha proceduto alla recinzione del cantiere per dare esecuzione al progetto esecutivo redatto dall’ing. Fabio Marino per l’importo di 40 mila euro, che consentirà - come ha spiegato l’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo - di scongiurare ulteriori crolli limitando i pericoli per la pubblica e privata incolumità e contestualmente mantenere un adeguato decoro alla fascia di arenile limitrofa alla ‘Ngonia del Tono”.

“Grazie a questo intervento, finanziato con fondi comunali, saranno rimosse le criticità esistenti, che si trascinavano da oltre due anni, con numerosi cedimenti – ha aggiunto il Sindaco Pippo Midili - e si riporterà l’area in condizioni di normalità, così come auspicato non solo dai residenti, ma da chi è solito frequentare quello che viene definito uno degli angoli più suggestivi di Milazzo”.